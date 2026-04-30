Park Cinema закрывается, но… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку22 мая в 23:30 кинотеатр Park Cinema в комплексе Flame Towers закроется и превратится в настоящий ночной клуб в стилистике Blade. Это будет не просто вечеринка, а полноценное immersive-шоу, где кино и клубная культура сливаются в единое пространство, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

На сцене - диджей мирового уровня Lia Lisse, которая представит уникальный сет, объединяющий электронную музыку и культовые саундтреки из фильмов. Танцпол буквально загорится от энергии ночи.

Гостей ждет: атмосферный ночной клуб внутри кинотеатра, immersive-хоррор шоу с культовыми персонажами, специальные кинопоказы, бармен-шоу, Go-Go dancers, полное погружение в мистическую и хоррор-эстетику

Это ночь, где кино перестает быть экраном - и становится реальностью вокруг вас.

