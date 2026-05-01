В Баку стартовал Кубок Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку вновь проходит Кубок Европы по художественной гимнастике. В этом престижном соревновании принимают участие 135 взрослых и 62 юных гимнаста из 32 стран.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в первый день соревнований, в отборочном раунде, юные гимнастки представили свои индивидуальные программы на различных снарядах. В групповых упражнениях команды в многоборье. С первого дня на арене демонстрировалась не только спортивная борьба, но и гармония искусства и изящества.

По итогам квалификационного раунда были определены гимнасты из 8 стран, показавшие лучшие результаты в индивидуальных соревнованиях, и завтра они продолжат свои выступления в командных соревнованиях по кроссу-баттлу.

В Кубке Европы гимнасты выступают не только в индивидуальное программе, но и в командных групповых упражнениях во взрослой возрастной категории. Они поборются за победу в соревнованиях по кросс-баттлу.

Выступая на официальной церемонии открытия мероприятия, президент Европейской федерации гимнастики, министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов подчеркнул, что Баку был выбран спортивной столицей в этом году и принимал престижные спортивные мероприятия. Министр также отметил, что художественная гимнастика — один из видов спорта, который набирает популярность в стране, и подобные соревнования имеют большое значение с точки зрения приобретения опыта спортсменами.

Затем церемония открытия продолжилась художественной частью, подарив зрителям незабываемые моменты.