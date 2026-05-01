Посол Евросоюза вызвана в МИД Азербайджана, вручена нота протеста

БАКУ/Trend/ - 1 мая посол Европейского Союза в Азербайджанской Республике Марияна Куюнджич была вызвана в Министерство иностранных дел.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения, содержащиеся в резолюции, принятой Европейским парламентом 30 апреля в адрес Азербайджана, и в связи с этим противоположной стороне была вручена нота протеста.

Было подчеркнуто, что положения упомянутой резолюции искажают реалии, противоречат принципам объективности, обязательствам уважать суверенитет и территориальную целостность государств. Отмечено, что подобный подход Европейского парламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Было отмечено, что выдвигаемые в резолюции утверждения о возвращении армянских жителей в Карабахский регион являются совершенно необоснованными, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Обращено внимание, что, несмотря на представленный в 2023 году план реинтеграции в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион на добровольной основе, а заявления, утверждающие обратное, являются ошибочными.

Наряду с этим на встрече было отмечено, что призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как "военнопленные", также неприемлемы с правовой точки зрения. Азербайджанская сторона, проявляя гуманистический подход, освободила многих заключенных и предпринимает шаги в направлении укрепления доверия, а лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, совершили ряд тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления.

Было подчеркнуто, что утверждения об "уничтожении культурного и религиозного наследия" являются совершенно необоснованными и неприемлемыми. Наряду с этим обращено внимание на то, что факты масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации не получили должного внимания со стороны европейских институтов.

На встрече сторона Европейского Союза была призвана не допускать подобных шагов, наносящих ущерб азербайджано-европейским отношениям, а также процессу мира и нормализации в регионе.