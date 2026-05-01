Обнародован объем запасов в водохранилищах Ирана

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 217 дней (с 23 сентября 2025 года по 26 апреля 2026 года) запасы в водохранилищах Ирана увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Иранскую компанию по управлению водными ресурсами.

За указанный период объем водных запасов в водохранилищах Ирана составил 32,5 миллиарда кубометров. При этом в аналогичный период прошлого года объем воды в резервуарах составлял 27,1 миллиарда кубометров.

Объем воды, поступившей в водохранилища Ирана за отчетный период, составил примерно 30,9 миллиарда кубометров, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году этот показатель составлял 19,3 миллиарда кубометров.

Объем воды, взятой из водохранилищ для потребления на различные нужды, составил 17,5 миллиарда кубометров. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (16,7 миллиарда кубометров).

Сообщается, что на данный момент уровень заполненности водохранилищ в Иране составляет 63%.

Отметим, что в последние годы нехватка воды в Иране приняла серьезный характер. В связи с этим в стране планируется принятие ряда мер.