В Бакинском порту введен в строй новый причал (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках мер по модернизации впервые в истории Бакинского международного морского порта началась активная эксплуатация не использовавшегося до сих пор причала №7, передает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Наряду с укреплением технического потенциала пирса, был введен в строй и портовый кран нового поколения грузоподъемностью 125 тонн.

Благодаря этому современному крану итальянского производства значительно возрастет уровень задействования возможностей существующей инфраструктуры порта, без необходимости дополнительных затрат расширится пропускная способность, на качественно новый уровень поднимутся операционные возможности порта. Все это позволит оптимизировать процессы перевалки грузов, сократить время ожидания и ускорить оборот на терминале.

С вводом в эксплуатацию причала №7 контейнерные и другие грузы будут управляться параллельно и более гибко, что послужит балансировке операционных потоков внутри порта и обеспечению бесперебойной работы в периоды пиковых нагрузок. В итоге растущие грузопотоки будут управляться эффективнее и оперативнее.

Это достижение имеет особое значение в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Ввод в эксплуатацию причала №7 обеспечит более быстрое, надежное и прогнозируемое движение грузов вдоль Среднего коридора, повысив общую конкурентоспособность маршрута и еще больше усилив роль Бакинского порта как основного узла в этом коридоре.

Кран, спроектированный в соответствии с экологическими требованиями, работает на электроэнергии. Эта особенность позволяет проводить операции на причале №7 с более низким углеродным следом и повышать энергоэффективность, поддерживая концепцию «Эко-порт» Бакинского порта.

В рамках реализуемых проектов ожидается доведение годовой мощности порта по перевалке контейнеров до уровня 260 тысяч TEU. Ввод в строй причала №7 является одним из основных операционных шагов, обеспечивающих более эффективное использование существующих ресурсов для достижения этой цели в кратчайшие сроки.

В целом ввод в строй причала №7 и крана нового поколения не только повышает операционную гибкость порта, но и служит его превращению в более эффективный, устойчивый и конкурентоспособный логистический центр. Это, в свою очередь, вносит непосредственный вклад в расширение транзитного потенциала Азербайджана и укрепление его позиций в качестве стратегического транспортного узла в регионе.