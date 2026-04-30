Сахиба Гафарова провела обмен мнениями с послом Греции

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в нашей стране Марией К. Папаконстантину.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, спикер Сахиба Гафарова пожелала ей успехов в работе. В ходе встречи было отмечено, что наши страны сотрудничают в различных сферах, и подчеркнута исключительная роль политического диалога, а также визитов и встреч на высоком уровне в развитии отношений.

Во время беседы были также рассмотрены межпарламентские связи. Было отмечено, что эта сфера является одним из важных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами. Подчеркнута значимость расширения контактов между законодательными органами, в том числе усиления деятельности групп дружбы. В то же время было обращено внимание на важность сотрудничества в рамках межпарламентских организаций и отмечено, что Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества создают в этом плане хорошие возможности.

На встрече Мария К. Папаконстантину заявила, что для неё является честью назначение послом в нашу страну, и отметила, что в период своей деятельности будет стремиться внести вклад в дальнейшее углубление отношений между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.