Защита процессов на цифровых платформах от манипуляций имеет важное значение - Самеддин Асадов

БАКУ/Trend/ - Защита процессов, происходящих на цифровых платформах, от манипуляций имеет важное значение.
Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов сегодня в Баку на III Форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованном Агентством развития медиа.
Он отметил, что понятие медиа не ограничивается только производством новостей - оно также охватывает передачу информации в безопасной и надежной среде.
"В то же время обеспечение технологического суверенитета платформ является приоритетным вопросом. Уже принят план действий на 2026-2028 годы. Его реализация позволит выстроить цифровую трансформацию в стране как единую систему.
Современные вызовы не ограничиваются только технологическими решениями. Сотрудничество и ответственность являются основными условиями для формирования здоровой информационной среды. В этом процессе мы рассматриваем медиа как основного партнера", - подчеркнул он.
По словам заместителя министра, в современную эпоху сбор и распространение информации ускорились:
"Инструменты искусственного интеллекта облегчают обработку больших объемов данных, позволяют проводить более точный анализ. Цифровая среда, в свою очередь, играет роль важного моста между медиа и читателем. На фоне этих изменений цифровое развитие в стране вступило в новый этап. Начат переход от отдельных проектов к единой, проактивной системе. Реформы, проводимые в этой области, фактически служат обеспечению будущего страны. Для построения цифрового магистрального канала особое значение имеют три основных направления:
- инфраструктура – как позвоночник цифровых медиа;
- искусственный интеллект и данные;
- киберустойчивость и информационная безопасность".