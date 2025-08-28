В Лачине состоялась церемония закрытия "Молодежного лагеря стран СНГ" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Лачин прошла церемония закрытия "Молодежного лагеря стран СНГ", организованного Министерством культуры, Фондом молодежи, Национальным советом молодёжных организаций Азербайджана (NAYORA) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Выступивший на мероприятии специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что проект способствовал международной популяризации города Лачин, который в этом году является «культурной столицей СНГ».

Он довел до внимания, что в Лачинском районе, как и на других освобожденных от оккупации территориях, под руководством Президента Ильхама Алиева реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Отмечалось, что в Лачине созданы необходимые условия для развития талантов и способностей молодежи, эффективной организации ее досуга. Созданные в городе киностудия, творческий центр, галереи и другие объекты имеют большое значение для возрождения культурной среды города. Спецпредставитель выразил благодарность структурам, поддерживающим реализуемые в Лачине международные культурные проекты и творческой молодежи, посетившей город.

Заведующий отделом международного сотрудничества Министерства культуры Фаррух Джумаев отметил, что молодежный лагерь, приуроченный к 26 августа - Дню города Лачин, не только будет способствовать культурной интеграции стран СНГ, но и сыграет роль в развитии творческой среды города Лачин, возрождаемого нашим государством.

Выступившие на мероприятии председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики Рафаэль Гаджибейли, заместитель исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Эльвира Доля и представитель Фонда молодежи Азербайджанской Республики Ордухан Гахраманзаде отметили важность проекта.

Подчеркивалось, что подобные проекты создают основу для расширения сотрудничества творческой молодежи и формирования новых идей.

Участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные объявлению Лачина «Культурной столицей СНГ» и молодежному лагерю.

В заключение были вручены сертификаты молодым людям из нашей страны и зарубежья, принявшим участие в лагере, а также волонтерам, посодействовавшим реализации проекта.

Церемония завершилась художественной частью.

Отметим, что в лагере, совместно организованном Министерством культуры, Фондом молодежи Азербайджана, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики, приняли участие молодые люди из нашей страны, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В рамках Дня города Лачин также прошли «Международные дни кино стран СНГ».

