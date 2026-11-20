БАКУ /Trend/ - Одним из ключевых гуманитарных вопросов в повестке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией является установление судьбы пропавших без вести азербайджанцев. Несмотря на то, что прошли десятилетия, судьба 4 010 граждан Азербайджана до сих пор остается неизвестной. Азербайджанская сторона ожидает от Армении предоставления информации, которая могла бы пролить свет на судьбу этих людей.

Также этот вопрос имеет большое значение с точки зрения международного гуманитарного права, расследования военных преступлений, укрепления взаимного доверия и обеспечения прочного мира в регионе.

Более 200 мест захоронения, которые Армения не раскрывает

Несмотря на то, что армянская сторона в ходе контактов между государственными комиссиями по вопросам пропавших без вести обещала предоставить информацию о местонахождении и координатах более 200 мест захоронения, в том числе массовых захоронений, до сих пор эти сведения не обнародованы. Между тем азербайджанская сторона на основании различных источников и свидетельских показаний передала Армении список граждан, которые во время Первой Карабахской войны были захвачены в плен и в качестве заложников и удерживались втайне от международных организаций. Кроме того, бывшими высокопоставленными военными Армении озвучивались заявления о том, что им известны места захоронения.

Обнаружение на освобожденных от оккупации территориях 32 массовых захоронений также свидетельствует о масштабах проблемы. В этих районах продолжаются работы по извлечению человеческих останков, их идентификации и установлению обстоятельств гибели людей.

Информация о судьбе 54 азербайджанских военнопленных, зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста, также до конца не прояснена. Согласно представленным данным, останки 17 человек были возвращены, тогда как останки 33 человек, о гибели которых в местах содержания сообщалось, до сих пор не переданы их семьям.

Судьба пропавших без вести занимает особое место в повестке мирного процесса

8 августа 2025 года в Вашингтоне в присутствии Президента США была подписана Совместная декларация между Азербайджаном и Арменией, а текст мирного соглашения был парафирован.

Статья 9 проекта соглашения предусматривает сотрудничество по вопросам пропавших без вести лиц и случаев насильственных исчезновений. Это сотрудничество охватывает обмен информацией, установление судьбы пропавших без вести, поиск и возвращение человеческих останков, а также проведение соответствующих расследований.

Азербайджанская сторона обоснованно считает, что предоставление Арменией информации о местах захоронения и пропавших без вести стало бы важным шагом для укрепления доверия в мирном процессе.

Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание этому вопросу также в обращении к участникам IV международной конференции, состоявшейся 7 октября 2026 года в рамках формата Бакинского диалога. Глава государства призвал Армению предоставить информацию о пропавших без вести, архивные документы и сведения о местах захоронения, а также предложил создать в рамках ООН специальный механизм по вопросам пропавших без вести.

Азербайджанские НПО обращаются к международному сообществу

Требование установить судьбу пропавших без вести азербайджанцев поднимается на международных площадках не только на государственном уровне, но и представителями гражданского общества.

Акция, проведенная в 2025 году Общественным объединением «Семьи пропавших без вести в Карабахе» в Женеве перед европейской штаб-квартирой ООН, рядом с памятником «Сломанный стул», была направлена на то, чтобы донести до международного сообщества ожидания семей пропавших без вести азербайджанцев.

В октябре 2026 года Объединение провело серию акций в Брюсселе перед Европейским парламентом и другими учреждениями Европейского союза.

Наряду с этим, Общественное объединение "Фотоклуб "Гилавар" Азербайджана также организовало фотовыставки в Европе с целью привлечения внимания международного сообщества к проблемам пропавших без вести и минной угрозе.

В октябре 2026 года организация провела выставки в Женеве, Брно, Любляне, Сараево, Загребе, Зальцбурге, Риме и Милане. Особое внимание было уделено требованию о предоставлении Арменией точных карт минных полей и информации о пропавших без вести азербайджанцах.

Минная угроза осложняет поиски пропавших без вести

Поиски пропавших без вести непосредственно связаны и с проблемой мин. Обнаружение мин вблизи некоторых массовых захоронений осложняет поисковые работы и процесс эксгумации.

Переданные Арменией Азербайджану карты минных полей имеют низкую точность, а по ряду территорий карты вообще не были предоставлены. Особую обеспокоенность вызывает отсутствие информации о картах минных полей вдоль бывшей линии соприкосновения.

Обнаружение более 500 тысяч мин и других взрывных устройств на освобожденных территориях после антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, еще раз продемонстрировало масштаб угрозы.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре мины обнаруживаются не только на бывших военных позициях, но и вблизи населенных пунктов, вдоль дорог, в лесах, на берегах рек, сельскохозяйственных угодьях и кладбищах.

Поэтому предоставление точных координат мест захоронения и карт минных полей имеет важное значение как для поиска пропавших без вести, так и для обеспечения безопасности гражданского населения.

Семьи ждут справедливости и ответов

Установление судьбы пропавших без вести остается одним из ключевых направлений в решении гуманитарных вопросов в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Тысячи семей до сих пор не знают, где захоронены их близкие, при каких обстоятельствах они погибли. Предоставление Арменией информации о более чем 200 местах захоронения, архивных документов и точных карт минных полей могло бы помочь устранить эту неопределенность.

В этом контексте речь идет не только о расследовании последствий войн, но и об обеспечении фундаментальных прав семей, восстановлении гуманитарной справедливости и укреплении прочного мира в регионе.