БАКУ/ Trend/ - Расширяя свою деятельность на международных финансовых рынках, Халг Банк принял участие в синдицированном кредитовании Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. на общую сумму 1,1 млрд долларов США.

Привлеченные средства будут направлены на увеличение объема зеленых активов банка и финансирование проектов в области устойчивого сельского хозяйства. В проекте приняли участие 37 банков из 18 стран. Проект способствует охране окружающей среды и стимулированию устойчивого экономического развития, а также служит расширению международного финансового сотрудничества.

Отметим, что Халг Банк и ранее принимал участие в ряде крупных синдицированных кредитных проектах в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.