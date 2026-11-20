БАКУ /Trend Life/ – В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Смерть Ивана Ильича", поставленного по одноимённой повести выдающегося русского писателя Льва Толстого. Постановка была представлена на сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде, сообщает Trend.

Cпектакль стал частью нового, второго этапа проекта "Баку-премьеры региональных театров", направленного на развитие театрального искусства, раскрытие творческого потенциала молодых режиссёров и поддержку их профессиональной деятельности.

Проект реализуется в рамках государственной концепции "Культура Азербайджана – 2040", и призван расширить возможности региональных театров для представления своих творческих работ столичной публике.

В основе постановки – одно из самых глубоких философских произведений Льва Толстого, посвящённое вопросам жизни, смерти, человеческого достоинства и нравственного прозрения. История Ивана Ильича разворачивается вокруг последних дней жизни главного героя, его физических страданий и мучительного осмысления прожитых лет.

Столкнувшись с неизбежностью смерти, герой начинает переоценивать собственное существование, привычные ценности и представления об успехе. За внешним благополучием и стремлением к материальному достатку постепенно открывается внутренняя пустота, а пережитые страдания становятся поводом для глубокого духовного переосмысления.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Мирза Ниджат, автором инсценировки – Джавид Зейналлы. За сценографию отвечал художник-постановщик Анар Алиев, за световое оформление – Рафаэль Гасанов, музыкальное оформление подготовил Камиль Исмаилов. Ассистент режиссёра – Нармин Гасанова. В ролях - заслуженные артисты Эльшан Рустамов и Шалала Шахвеледгызы, а также актёры Рамин Шихалиев и Эльсевяр Рагимов.

Премьера была встречена овациями публики. Обращение к произведению Толстого на театральной сцене вновь поднимает вечные вопросы о подлинном смысле человеческой жизни, цене прожитых лет и способности человека услышать собственную совесть.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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