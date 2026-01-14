Армения заинтересована в привлечении Евросоюза к проекту TRIPP – Пашинян

БАКУ/Trend/ – Армения заинтересована в привлечении Европейского союза к проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на дискуссиях на тему «Армения и мир на пересечении рисков и возможностей» с участием послов США и Европейского союза.

«Вчера в Вашингтоне был сделан еще один важный шаг в направлении институционализации мира между Арменией и Азербайджаном и практической реализации проекта TRIPP. В этой связи поздравляю всех нас. Очевидно, что сейчас в наш регион будут направлены крупные инвестиции и значительные финансовые средства. Это хорошие новости», – отметил он.

По словам Пашиняна, участие США в проекте уже определено, а привлечение Европейского союза к TRIPP требует детальных обсуждений с партнёрами из ЕС относительно формата участия и других конкретных проектов.

«Мы заинтересованы в этом», – подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).