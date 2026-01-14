Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

В Агентстве кино Азербайджанской Республики осуществлены кадровые назначения

Социум Материалы 14 января 2026 16:16 (UTC +04:00)
В Агентстве кино Азербайджанской Республики осуществлены кадровые назначения

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В начале текущего года в Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующем при министерстве культуры, были осуществлены кадровые назначения, сообщили Trend Life в ARKA.

Согласно информации, на должность заведующей отделом популяризации кинокультуры назначена Сабина Багирова. Бывший заведующий отделом Туран Мамедли будет исполнять обязанности заведующего отделом анализа и управления проектами.

В то же время на должность заведующего отделом документооборота и административной работы утверждён Орхан Гусейнов. Бывший заведующий данным отделом Руфат Гаразаде назначен на должность помощника генерального директора Агентства. Кроме того, соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Руфат Гаразаде в настоящее время исполняет обязанности заместителя директора киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости