Баку – Грозный – Актау. Последний полет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В годовщину трагедии, произошедшей 25 декабря 2024 года - крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Баку – Грозный, телеканал СВС представит документальный фильм "Баку – Грозный – Актау. Последний полет", сообщил Trend Life режиссёр картины Мазахир Гашимов. Премьера состоится на телеканале СВС 25 декабря в 22:00.

В рамках работы над фильмом команда телеканала провела съемки как в Баку, так и в казахстанском городе Актау. Съемочная группа побывала на месте крушения, пообщалась с очевидцами трагедии, участниками спасательной операции, медиками и экспертами. Автор сценария - Гюльзар Мустафаева, оператор - Вюсал Алекперов

Фильм представляет собой хронику трагедии, а также рассказывает о последующих событиях. Авторы пошагово описывают ситуацию на борту воздушного судна, реакцию властей страны на трагический инцидент, дальнейшие действия как Азербайджана, так и Казахстана. Представители азербайджанской диаспоры в Актау поделились своими воспоминаниями о том, как казахстанцы бросились на помощь пострадавшим в авиакатастрофе.

