В Баку пройдет грандиозный Международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2026

БАКУ /Trend Life/ - С 23 по 26 июля на солнечном побережье Каспийского моря пройдет третий международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2026. В городе-курорте Sea Breeze соберутся известные артисты из разных стран, чтобы подарить зрителям четыре незабываемых дня музыки, ярких шоу, танцев и впечатляющих выступлений, сообщили Trend Life организаторы.

В этом году DREAM Fest объединит на своей сцене артистов разных жанров и поколений. Среди уже объявленных участников - John Newman, американская звезда R&B и хип-хопа Ty Dolla $ign, известный по трекам Paranoid и Or Nah, обладатель 11 номинаций на премию Grammy и один из самых влиятельных рэперов мировой сцены Busta Rhymes, автор культовых хитов I Know What You Want и Touch It, легенда rai-музыки Cheb Khaled, исполнитель международного хита Aïcha, а также популярные турецкие исполнители Edis (Martılar, Arıyorum) и Zeynep Bastık (Lan, Ara).

На сцену также выйдут артисты, чьи имена хорошо знакомы широкой аудитории: Emin, Jah Khalib, Emre Altuğ, Jony, Brandon Stone, Jaman T, Aygun Kazımova, Zulfiya Khanbabayeva, Orxan Zeynallı, Tunzala Ağayeva, Elnur Hüseynov, Faiq Ağayev, Roza Zergerli, LVBEL C5, Алсу, V $ X V PRiNCE и многие другие. Список артистов продолжает пополняться, обещая еще больше громких имен и музыкальных сюрпризов.

DREAM Fest - это не только концерты, но и уникальная атмосфера летнего отдыха на берегу Каспия: красная ковровая дорожка, встречи со звездами, церемонии открытия памятных звезд на аллее Sea Breeze Walk of Fame, яркие вечеринки и насыщенная развлекательная программа для гостей всех возрастов.

DREAM Fest 2026 обещает стать главным музыкальным событием сезона, объединяя на одной сцене легендарных исполнителей, новые имена и тысячи зрителей в атмосфере музыки, энергии и незабываемых эмоций. Четыре дня, которые вновь сделают лето на Каспии по-настоящему особенным.



Билеты в продаже: https://iticket.az/events/dream-fest-2026/dream-fest-2026



