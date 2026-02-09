Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Эльдар Гасымов, свободно владея немецким языком, покорил Мюнхен (ВИДЕО, ФОТО)

9 февраля 2026
Эльдар Гасымов, свободно владея немецким языком, покорил Мюнхен (ВИДЕО, ФОТО)
Фото: Личный архив Эльдара Гасымова

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Победитель конкурса "Евровидение-2011" ELDAR (Эльдар Гасымов) стал одним из главных гостей ежегодной встречи официального фан-клуба "Евровидения" в Германии - OGAE Germany Fanclub Meeting, которая прошла в тёплой и по-настоящему праздничной атмосфере, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Азербайджанский артист разделил сцену с яркими звёздами конкурса разных лет: представительницей Австрии на "Евровидении-2016" Zoë Straub, группой Elaiza, защищавшей цвета Германии в 2014 году, а также с набирающим популярность немецким дуэтом Galant. Музыкальный вечер объединил разные стили, поколения и страны - именно так, как это умеет делать "Евровидение".

В концертной программе прозвучали культовые хиты конкурса, ставшие его визитной карточкой, - Euphoria (Loreen), Rise Like a Phoenix (Conchita Wurst). Особый отклик у публики вызвало исполнение легендарной композиции Running Scared, принёсшей Азербайджану победу в 2011 году и ставшей одним из самых эмоциональных моментов вечера. Зрители также отметили свободное владение артистом немецким языком, его искренность, харизму и тёплое, почти дружеское общение с залом, что сделало встречу по-настоящему незабываемой.

В знак признания вклада в развитие и поддержку фан-сообщества "Евровидения" ELDAR был удостоен почётного звания honorary member of OGAE Germany.

