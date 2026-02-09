Мир без оговорок: как в Абу-Даби Южный Кавказ перестал быть проблемой

БАКУ/Trend/ - Как же странно и быстро меняется интонация истории! Еще совсем недавно любые упоминания Азербайджана и Армении в одном предложении требовали обязательных оговорок. С августа прошлого года мы - все - постепенно привыкаем к их отсутствию. А в столице ОАЭ Абу-Даби, где президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну вручили премию Зайеда, оговорок не звучало вовсе. И это, пожалуй, поражало больше всего.

Видеообращения мировых лидеров шли одно за другим, и постепенно возникало странное чувство: Южный Кавказ в этот день перестал быть проблемой. Его обсуждали как пространство возможностей, маршрутов, будущих проектов. Эрдоган говорил о политической воле. Токаев — о региональной устойчивости. Мирзиёев — о доверии. Все это звучало без декларативного нажима, почти буднично.

В какой-то момент стало ясно, что эта церемония про статус. Про то, что Азербайджан закрепляет за собой роль страны, которая завершила конфликт на своих условиях и теперь занята следующим этапом. Мир здесь воспринимался уже не как компромисс, а как результат, принятый как данность.

Когда Ильхам Алиев вышел к микрофону, он говорил - как и всегда - уверенно и свободно, так, будто продолжал разговор, начатый намного раньше. Про то, что Азербайджан живет в мире уже шесть месяцев. Он говорил о транзите, о торговле, о первых шагах сотрудничества так, как обычно говорят о рутинных делах. И именно это производило сильное впечатление. Война всегда звучит громко. Мир, как выяснилось, предпочитает рабочий тон.

"Мы учимся - учимся жить в условиях мира. Могу сказать вам, это особое чувство" - поделился азербайджанский лидер с аудиторией. Многие согласно кивали: действительно, в наше мягко говоря, непростое время мир - такие желанные тишина и спокойствие - остаются мечтой для миллионов людей. Для Президента Азербайджана это была не мечта, а констатация факта: мир — это навык.

Отдельно Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа. Это было признание роли посредника, который оказался в нужное время и в нужном месте. И действительно, именно с августа прошлого года и Баку, и Ереван ведут точку отсчета мира - пусть только парафированного, но вполне реального и рабочего.

Никол Пашинян говорил позже и заметно короче: он тоже говорил о поддержке мира и о будущем сотрудничестве. Однако тон армянского премьера выдавал понимание того, насколько хрупкой может быть любая формулировка. Здесь каждое слово явно проходило внутреннюю проверку.

И в этом, пожалуй, и заключался главный контраст дня. Там, где один лидер говорил о мире как о свершившемся результате и рабочем состоянии, другой — всё ещё подбирал формулировки. Абу-Даби ясно показал: для одних мир уже стал частью повседневной политики, для других — всё ещё остаётся хрупкой конструкцией, требующей осторожных слов. И именно эта разница интонаций сегодня говорит о регионе больше, чем любые официальные заявления.

Церемония в Абу-Даби стала маркером нового направления развития всего Южного Кавказа. Благодаря политической линии Президента Ильхама Алиева сегодня формируется пространство устойчивости и роста, которое свяжет Южный Кавказ с Центральной Азией, Ближним Востоком и глобальными маршрутами. И именно в таком контексте мир между Баку и Ереваном перестает быть просто итогом конфликта — он становится инфраструктурой будущего.