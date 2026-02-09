Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Делегация МВФ посетила Агдамский промышленный парк (ФОТО)

Экономика Материалы 9 февраля 2026 13:08 (UTC +04:00)
Фото: Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Делегация Международного валютного фонда (МВФ) во главе с исполнительным директором по избирательной группе, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски, посетила Агдамский промышленный парк, находящийся в управлении Агентства по развитию экономических зон.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что на сегодняшний день в Агдамском промышленном парке 32 бизнес-объекта получили статус резидента, а 5 предпринимателей - статус нерезидента. В проекты, реализованные предпринимателями в индустриальном парке, вложено 145,8 млн манатов, создано около 1000 постоянных рабочих мест. При трудоустройстве преимущество отдается жителям Агдама и соседних районов. В настоящее время в парке функционируют 13 предприятий. Суммарный объем реализации продукции, произведенной в индустриальном парке предпринимателями, составил 1,4 млрд манатов, из которых 62,3 млн манатов - экспорт.

Представители МВФ также ознакомились с производственным процессом на предприятии ООО «Tabaterra», одного из резидентов Агдамского промышленного парка, которое занимается производством табачной продукции.

