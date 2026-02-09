Сколько человек в Азербайджане подпало под амнистию?

БАКУ/Trend/ - Постановление Милли Меджлиса Азербайджана об объявлении амнистии по случаю Года Конституции и Суверенитета от 19 декабря 2025 года совместно органами прокуратуры и суда, а также Пенитенциарной и Пробационной службами Министерства юстиции, а также Следственным управлением было применено в период с 22 декабря прошлого года по 8 февраля нынешнего года в отношении 15 тысяч 119 лиц.

Как сообщили Trend со ссылкой на Министерство юстиции, из числа лиц, в отношении которых была применена амнистия, 5148 лиц освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок, а 8914 лиц – от наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, срок наказания 1045 осужденных к лишению свободы был сокращен на 6 месяцев. Еще 12 человек освобождены от уголовной ответственности (по подследственности органов юстиции).

Среди лиц, отбывавших наказание в исправительных учреждениях, в число освобожденных от наказания вошли 15 человек за участие в Отечественной войне, а также 15 человек в связи с достижением ими 60-летнего возраста ко дню вступления постановления в силу.

Из числа лиц, к которым была применена амнистия, 1216 совершили преступления, не представляющие большой общественной опасности, 13054 – менее тяжкие, 849 – тяжкие преступления.

В целом среди лиц, подпавших под амнистию, 14 тысяч 345 – мужчины (из них 18 – несовершеннолетние), а 774 – женщины.

Исполнение акта амнистии продолжается.