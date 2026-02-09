Академия кибербезопасности Азербайджана подготовила более 380 специалистов

БАКУ/Trend/ - За период деятельности Академии кибербезопасности при Центре кибербезопасности Азербайджана было подготовлено более 380 высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности, а в целом свыше 10 тысяч человек были привлечены к различным учебным программам.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев, выступая на мероприятии, посвященном 6-му выпуску Центра кибербезопасности.

Он отметил, что 86% выпускников Академии кибербезопасности в настоящее время трудоустроены, что расценивается как реальный вклад центра в рынок труда:

«Центр тесно сотрудничает как с местными высшими учебными заведениями, так и с государственным и частным секторами. Одновременно были предприняты важные шаги в направлении разработки отечественных продуктов в сфере кибербезопасности, и на сегодняшний день на рынок выведено 5 местных продуктов».

Представитель Агентства добавил, что в ближайший период планируется проведение просветительских и практических мероприятий по кибербезопасности во всех образовательных учреждениях страны:

«Наряду с этим модель Центра кибербезопасности Азербайджана уже привлекает внимание зарубежных стран. Ведутся переговоры с Казахстаном и другими государствами по вопросу экспорта данной модели».

Ш.Алиев подчеркнул, что, согласно отчету Международного союза электросвязи (ITU), Азербайджан за последние годы поднялся в рейтинге кибербезопасности на 40 позиций, заняв место выше среднемирового показателя и опередив ряд передовых стран:

«Принятие национальной стратегии, укрепление кадрового потенциала и структурные реформы в государственных органах названы ключевыми факторами, обеспечившими это стремительное развитие. Международный интерес к отечественным продуктам в сфере кибербезопасности возрос».

Он также отметил, что к продукту SAYFEL проявляется большой интерес со стороны Турции и ряда европейских стран, и переговоры в этом направлении продолжаются.

«Кроме того, наблюдается интерес к модели деятельности центра со стороны стран Центральной Азии и Африки», - добавил он.