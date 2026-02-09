Инновационные QR-платежи от Yelo Bank

Yelo Bank представляет очередное новшество в рамках расширения цифровых банковских услуг. Функция QR-платежей теперь активна как в POS-терминалах банка, так и в мобильном приложении Yelo App.



Новые возможности для предпринимателей: Предприниматели, использующие POS-терминалы Yelo Bank, теперь могут принимать QR-платежи без приобретения дополнительных устройств. Клиенты, не имеющие при себе карты или столкнувшиеся с ограничениями по лимитам, могут совершать оплату напрямую со своих счетов. Это способствует росту объема безналичных платежей для бизнеса, а денежные средства мгновенно поступают на счет предпринимателя.



Удобство для клиентов: это новшество разработано так, чтобы стать удобной и практичной частью повседневной жизни не только предпринимателей, но и частных лиц. Процесс оплаты максимально прост: при выборе QR-оплаты на кассе, на POS-терминале вводится сумма и активируется функция «QR-платеж». Клиенту достаточно отсканировать сгенерированный код с помощью сканера в приложении Yelo App. Примечательно, что оплату можно производить как с карты Yelo, так и с текущего счета в банке.



Цель Yelo Bank — поддерживать развитие предпринимательства и предоставлять клиентам современные банковские решения. Данное новшество делает финансовый оборот бизнеса более гибким и предлагает клиентам более комфортные способы оплаты.



Хотите получить быстрый кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!