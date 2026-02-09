Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США (ФОТО)

Политика Материалы 9 февраля 2026 12:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - 9 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

Как сообщает Trend, в состав делегации входят вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers и Motorola Solutions.

