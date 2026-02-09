Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)

Политика Материалы 9 февраля 2026 13:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 9 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

Как сообщает Trend, в ходе беседы Президент Ильхам Алиев и представители Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США с удовлетворением вспомнили состоявшиеся ранее встречи.

Поблагодарив главу нашего государства за прием, Бетси Бернс Корн выразила удовлетворение визитом в нашу страну с большой делегацией для обсуждения вопросов расширения сотрудничества с учетом стратегического значения Азербайджана, а также его хороших отношений с США и Израилем.

Бетси Бернс Корн поздравила с достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Она особо подчеркнула лидерские качества, продемонстрированные Президентом Азербайджана в этом вопросе, и усилия Президента США.

Выразив благодарность за поздравления, глава нашего государства коснулся роли Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов. Отметив, что Азербайджан и Армения уже привыкают жить в условиях мира, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что обеспечение мира и стабильности в регионе внесет значительный вклад в его развитие, отметил важность TRIPP и других проектов связности с точки зрения расширения регионального сотрудничества.

Отметив, что с приходом к власти Дональда Трампа азербайджано-американские отношения успешно развиваются, глава нашего государства сказал, что его несколько встреч с Президентом США за последние 6 месяцев являются первым примером в истории двусторонних отношений.

На встрече было отмечено, что в Азербайджане исторически господствует атмосфера толерантности, был затронут вопрос государственной заботы о евреях, как и представителях других народов.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-американских отношений, отмечено успешное сотрудничество между нашей страной и Конференцией президентов крупнейших американских еврейских организаций, подчеркнута их роль в расширении азербайджано-американских и азербайджано-израильских двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости