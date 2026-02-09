Исполнительный директор МВФ ознакомился с восстановительными работами в Агдаме, Ханкенди и Шуше

БАКУ/Trend/ - Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) по Швейцарской избирательной группе Патрик Лошевски совершил поездку в города Агдам, Ханкенди и Шуша в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в рамках визита директору была предоставлена подробная информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах в Агдаме, полностью разрушенном в период оккупации, о реализации генерального плана города, формировании современной инфраструктуры, а также о мероприятиях по поэтапному переселению населения в рамках программы Великое возвращение.

П. Лошевски также ознакомился с центральной частью города Ханкенди и основными объектами инфраструктуры, с ходом восстановительных и реконструкционных работ, организацией социальной инфраструктуры и мерами по обеспечению комфортных условий для жителей.

Во время визита в город Шуша гостю была представлена информация о богатом историко-культурном наследии города, восстановлении памятников культуры, а также о реализуемых инфраструктурных и туристических проектах. Было отмечено, что Шуша, являясь культурной столицей Азербайджана, играет важную роль в социальной, культурной и экономической жизни региона.