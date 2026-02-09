Азербайджанская продукция представлена на выставках-ярмарках иностранных товаров в Пекине (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Продукция Азербайджана представлена на выставках-ярмарках иностранных товаров в Пекине, организованных совместной инициативой Министерства коммерции Китая и Народного правительства города Пекин.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Отмечается, что мероприятия проходят в преддверии Китайского нового года под девизом «Большой рынок для всех: экспорт в Китай» и носят характер международной премиальной выставки-продаж (шопинг-фестиваля).

"При поддержке торгового представительства Азербайджана в Китае Азербайджанский торговый дом в Пекине представляет продукцию под брендом Made in Azerbaijan в торговых центрах столицы Ritan и Wanyuan - Wangfujing Outlet. В специальных павильонах демонстрируются вина и другие крепкие напитки, гранатовые соки, компоты, варенья и чай", - говорится в информации.

Согласно информации, в павильонах представлены азербайджанские сладости и сувениры, демонстрирующие национальную культуру.

Подчеркивается, что шестидневная серия ярмарок проходит в районах Чаоян и Тонгцоу города Пекин.

Отметим, что в 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 4,874 миллиарда долларов США.

Согласно информации, этот показатель на 1,1 миллиарда долларов США или на 30,2% больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетный период товарооборот с Китаем составил 9,86% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, за отчетный период Китай занял 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объем торговых операций.

В прошлом году из Азербайджана в Китай был экспортирован товар на сумму 84,362 миллиона долларов США. Это на 64,7 миллиона долларов США или в 4,3 раза больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетный период из Китая в Азербайджан были осуществлены импортные операции на сумму 4,790 миллиарда долларов США, что на 1,1 миллиарда долларов США или на 28,6% больше по сравнению с 2024 годом. Таким образом, в отчетный период Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал наибольший объем продукции.