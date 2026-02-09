Азербайджан расширяет инициативы по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности Среднего коридора (ФОТО)



БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана приняла участие в пленарной сессии, проведенной в рамках Евразийской недели Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, на мероприятии, посвященном теме «Транскаспийский транспортный коридор и региональные экономические связи», были подчеркнуты возрастающее стратегическое значение Среднего коридора и ведущая роль Азербайджана в развитии данного маршрута.

Отмечалось, что Средний коридор, являясь транзитным маршрутом, одновременно превратился в ключевую платформу для региональной экономической интеграции и сотрудничества на евразийском пространстве. Инвестиции, осуществлённые Азербайджаном в последние годы в железнодорожную, портовую, морскую и логистическую инфраструктуру, укрепили позиции коридора.

Делегация Азербайджана также проинформировала участников о завершении работ по модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, совместном расширении портов и флота на Каспийском море, а также о важной роли Зангезурского коридора как элемента диверсификации.

Было подчеркнуто, что долгосрочная конкурентоспособность Транскаспийского транспортного коридора зависит не только от строительства дорог и инфраструктуры. В этом контексте важное значение имеют упрощение пограничных процедур, гармонизация правил, ускорение рабочих процессов и внедрение цифровых технологий. Азербайджан расширяет инициативы в этом направлении: внесены изменения в законодательство, сформирована соответствующая правовая база, указом главы государства создаётся информационная система «Единое окно», которая существенно повысит эффективность операций и качество прогнозирования. Разрабатываемая Цифровая логистическая платформа объединит участников транспортной, таможенной и логистической сфер в единой электронной системе, обеспечив обмен данными в режиме реального времени.

В ходе пленарной сессии также говорилось о председательстве Азербайджана в Международном транспортном форуме при ОЭСР. Было отмечено, что укрепление транспортных связей является одним из приоритетов данного председательства. Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества по превращению Среднего коридора в устойчивую, конкурентоспособную, цифровую и интегрированную региональную транспортную линию.