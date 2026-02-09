Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Азербайджан расширяет инициативы по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности Среднего коридора (ФОТО)

Экономика Материалы 9 февраля 2026 14:29 (UTC +04:00)
Азербайджан расширяет инициативы по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности Среднего коридора (ФОТО)

Читайте Trend в


БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана приняла участие в пленарной сессии, проведенной в рамках Евразийской недели Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, на мероприятии, посвященном теме «Транскаспийский транспортный коридор и региональные экономические связи», были подчеркнуты возрастающее стратегическое значение Среднего коридора и ведущая роль Азербайджана в развитии данного маршрута.

Отмечалось, что Средний коридор, являясь транзитным маршрутом, одновременно превратился в ключевую платформу для региональной экономической интеграции и сотрудничества на евразийском пространстве. Инвестиции, осуществлённые Азербайджаном в последние годы в железнодорожную, портовую, морскую и логистическую инфраструктуру, укрепили позиции коридора.

Делегация Азербайджана также проинформировала участников о завершении работ по модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, совместном расширении портов и флота на Каспийском море, а также о важной роли Зангезурского коридора как элемента диверсификации.

Было подчеркнуто, что долгосрочная конкурентоспособность Транскаспийского транспортного коридора зависит не только от строительства дорог и инфраструктуры. В этом контексте важное значение имеют упрощение пограничных процедур, гармонизация правил, ускорение рабочих процессов и внедрение цифровых технологий. Азербайджан расширяет инициативы в этом направлении: внесены изменения в законодательство, сформирована соответствующая правовая база, указом главы государства создаётся информационная система «Единое окно», которая существенно повысит эффективность операций и качество прогнозирования. Разрабатываемая Цифровая логистическая платформа объединит участников транспортной, таможенной и логистической сфер в единой электронной системе, обеспечив обмен данными в режиме реального времени.

В ходе пленарной сессии также говорилось о председательстве Азербайджана в Международном транспортном форуме при ОЭСР. Было отмечено, что укрепление транспортных связей является одним из приоритетов данного председательства. Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества по превращению Среднего коридора в устойчивую, конкурентоспособную, цифровую и интегрированную региональную транспортную линию.

Азербайджан расширяет инициативы по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности Среднего коридора (ФОТО)
Азербайджан расширяет инициативы по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности Среднего коридора (ФОТО)
Азербайджан расширяет инициативы по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности Среднего коридора (ФОТО)
Азербайджан расширяет инициативы по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности Среднего коридора (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости