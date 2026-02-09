Лотерея «Золотой выбор» от Банка Республика продолжается

Оформите ломбардный кредит от 500 AZN в Банке Республика и получите шанс выиграть автомобиль или золотой слиток!

Лотерея «Золотой выбор», проводимая Банком Республика для клиентов по ломбардным кредитам, продолжается в рамках второго тиража. Шанс не упущен — он по-прежнему в игре.

Если вы хотите выиграть автомобиль BYD Destroyer или золотой слиток, достаточно оформить ломбардный кредит на сумму от 500 AZN и стать участником лотереи.

Более того, клиенты, участвовавшие в первом тираже и ранее оформившие ломбардный кредит, автоматически участвуют и во втором тираже — без дополнительных действий.

Основные условия лотереи

В лотерее могут участвовать клиенты, оформившие ломбардный кредит в Банке Республика в период с 01.10.2025 по 01.05.2026, при условии, что кредит остаётся активным.

в период с при условии, что кредит остаётся активным. Для участия во втором тираже кредит должен быть активен до 01.05.2026.

В каждом тираже один участник может стать победителем только один раз, независимо от количества шансов.

независимо от количества шансов. В период проведения лотереи не допускается просрочка по ломбардному кредиту более 10 дней.

Сотрудники Банка Республика и аффилированные лица не могут участвовать в лотерее.

Победители второго тиража будут определены 15.05.2026 года в головном офисе Банка Республика по адресу: г. Баку, ул. Хагани, 21, в присутствии независимых членов тиражной комиссии с использованием программы случайного выбора.

Отметим, что автомобили предоставляются официальным дилером компании BYD в Азербайджане — «Group Motors».

Более подробную информацию об условиях лотереи можно получить на официальном сайте Банка Республика.

Если вы хотите оформить кредит на выгодных условиях и при этом получить возможность выиграть автомобиль и золотые слитки – сделайте правильный выбор с Банком Республика и станьте победителем!

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram

Центр поддержки клиентов: 144