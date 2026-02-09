Жажда Абшерона - трещины иссохшей земли, редкие следы воды… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе художников Азербайджана состоялась презентация новой серии картин Интигама Агаева (Asiman) под символичным названием Susuzluq (Жажда), сообщает Trend Life.

Проект посвящён одной из самых острых проблем современности - истощению водных ресурсов, воды как источника жизни, памяти и культурной идентичности. В работах художника отражены тревожные процессы высыхания Каспийского моря и реки Кура, а также деградация природного ландшафта Абшерона. Эти экологические реалии превращаются в мощные визуальные метафоры утраты, уязвимости и хрупкости мира, в котором мы живём.

В творческом мире Asiman - Абшерон предстаёт пространством напряжённого диалога между прошлым и настоящим, природой и последствиями человеческого вмешательства. Трещины иссохшей земли, редкие следы воды и приглушённая цветовая палитра на полотнах становятся символами памяти, времени и незримых вихрей истории.

Арт-менеджер проекта София Франк подчеркнула, что серия Susuzluq - это не иллюстрация экологической катастрофы в прямом смысле, а эмоциональный жест и художественное свидетельство. Посредством языка живописи художник обращается к зрителю с вопросами о границах человеческой ответственности, цене равнодушия и последствиях молчаливого согласия.

Особую атмосферу вечеру придало выступление ханенде Гызылгюль Бабаевой, чьё проникновенное исполнение органично перекликалось с темой утраты и внутренней тревоги, заложенной в работах художника.

Интигам Агаев - выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде. Он работает преимущественно в стиле импрессионизма и создаёт свои произведения в технике масляной живописи. Его работы неоднократно экспонировались как в Азербайджане, так и за рубежом и сегодня находятся в частных коллекциях.

