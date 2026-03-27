Тарана Мурадова награждена почетным званием и медалью Евразийского Фонда культуры в Казахстане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Проректор Бакинской хореографической академии (БХА), хореограф и педагог, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова награждена почетным званием и медалью "Заслуженный деятель культуры" Евразийского Фонда культуры в рамках VII Международного фестиваля хореографических учебных заведений "ӨРЛЕУ. Эхо тюркских танцев" в Алмате, сообщает Trend Life.

Фестиваль объединил молодых артистов, педагогов и хореографов разных стран вокруг темы сохранения и современного осмысления танцевального наследия тюркского мира. Проект приурочен к 90-летию выдающегося поэта и мыслителя Олжаса Сулейменова.

В рамках фестиваля Т.Мурадова провела мастер-класс и рассказала об истории и развитии древнего азербайджанского танцевального искусства.

"Фестиваль обращается к богатому хореографическому наследию тюркских народов, рассматривая его как живое культурное пространство, которое и в XXI веке продолжает развиваться, обретая новые художественные формы и способствуя сохранению национальной идентичности. Тюркский танец предстает здесь как особый культурный код, в котором отражаются ритм времени, пластическая выразительность народа и философия движения", - сообщила Trend Life Тарана Мурадова.

Азербайджан также представляет заслуженный артист Гюльмамед Шахвердиев и учащиеся Бакинской хореографической академии.

Официальное открытие состоялось в Алматинском хореографическом училище имени А. Селезнёва. Концепция фестиваля - танец как форма культурной памяти, художественного диалога и связи поколений. Образовательная программа представлена в Almaty Theatre. В центре внимания - мастер-классы "Тюркские танцы: мост между прошлым и будущим", круглый стол с участием представителей хореографических школ разных стран. Финальным событием фестиваля станет гала-концерт 27 марта на сцене Almaty Theatre. В концерте выступят молодые артисты профессиональных хореографических учебных заведений тюркских стран. Программа объединит национальную образность, академическую школу и современные художественные поиски.

