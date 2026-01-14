В Баку состоится концерт, посвященный творчеству народной артистки Эльзы Ибрагимовой

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии, 12 февраля в 20.00, состоится концертная программа, посвящённая творчеству одного из самых любимых и признанных композиторов Азербайджана - народной артистки Эльзы Ибрагимовой (1938-2012). Вечер объединит лучшие и наиболее известные песни, которые на протяжении многих лет занимают особое место в музыкальной культуре страны и в сердцах слушателей, сообщили Trend Life организаторы.

Концерт пройдёт в сопровождении инструментального ансамбля Dan Ulduzu имени Гюляры Алиевой. На сцене выступят известные представители культуры и искусства Азербайджана, которые представят произведения Эльзы Ибрагимовой в живом исполнении, отдавая дань уважения её богатому творческому наследию. Это будет вечер, наполненный атмосферой ностальгии, искренних эмоций и высокого музыкального мастерства.

Билеты на концерт можно приобрести в городских кассах, а также в центрах ASAN xidmət. Онлайн https://iticket.az/events/concerts/elza-ibrahimova-unuda-bilmezsen-

