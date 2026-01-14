В Азербайджане будут проведены институциональные реформы в сфере культуры

БАКУ /Trend/ - В сфере культуры будут проведены институциональные реформы, включая предложения по совершенствованию управления.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в «Концепции культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана – 2040», утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2027 годах планируется провести анализ институциональных механизмов отделения исполнительной функции в сфере культуры от функций государственной политики, государственного регулирования и государственного контроля, подготовить и представить предложения по отраслевому управлению, включая проекты нормативно-правовых актов, и организовать управление в сфере культуры более гибким, устойчивым, современным и эффективным образом.