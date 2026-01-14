БАКУ /Trend/ - Обсужден обмен таможенным опытом в электронной торговле между Азербайджаном и Италией.

Обсуждения состоялись 14 января в Государственном таможенном комитете Азербайджана во время встречи с делегацией, возглавляемой руководителем офиса международных отношений Таможенного и антимонопольного агентства Итальянской Республики Андреа Маццеллой, сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития существующего сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Италии. Одновременно обсуждались вопросы управления рисками, борьбы с нарушениями таможенного законодательства, таможенных процедур, внедряемых с применением искусственного интеллекта, а также возможности обмена опытом между таможенными органами двух стран в сфере электронной коммерции.

В заключение была подписана Декларация о намерениях между офисом международных отношений Таможенного и антимонопольного управления Итальянской Республики и управлением международного сотрудничества Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!