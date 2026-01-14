Утверждена концепция "Культура Азербайджана - ​​2040"

БАКУ /Trend/ - Утверждена "Концепция культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана – 2040"

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях создания современной модели культуры, обеспечивающей защиту национально-духовных ценностей в Азербайджанской Республике, обеспечения систематического и устойчивого развития в сфере культуры постановляю:

1. Утвердить «Концепцию культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана – 2040» (далее – Концепция).

2. Министерству культуры Азербайджанской Республики:

2.1. осуществлять координацию мер, предусмотренных в Концепции;

2.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о состоянии реализации мер, предусмотренных в Концепции;

2.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Концепции, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Министерства культуры Азербайджанской Республики.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.