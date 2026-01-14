Обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель и помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудили планы по сотрудничеству стран в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство.

А. Байель отметил высокую динамику взаимных визитов как важный показатель интенсивности кооперации. За последние три года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, а Президент Ильхам Алиев побывал в Казахстане с пятью визитами.

Отмечено, что 8 августа 2025 года была поставлена точка в многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией. Подписана историческая декларация об обеспечении мира. Казахстан также внес свой вклад в мирный процесс, предоставив в 2024 году площадку для азербайджано-армянских переговоров.

"Символическое и практическое значение имеет тот факт, что первым за 30 лет грузом, допущенным в Армению через территорию Азербайджана, стала именно казахстанская пшеница. Стороны отметили важность дальнейшей разблокировки коммуникаций", - говорится в сообщении посольства.

Также была подчеркнута необходимость усиления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, важность дальнейшего развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества.

Кроме того, были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Отмечено, что Казахстан и Азербайджан вместе активно участвуют в построении новой геополитической и геоэкономической архитектуры на евразийском пространстве.