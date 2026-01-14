Азербайджан поддерживает стимулирующий подход к декарбонизации

БАКУ /Trend/ – В сфере декарбонизации целесообразно использовать не принудительный подход, а укреплять стимулирующие механизмы.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, выступая на Саммите по устойчивому развитию в Абу-Даби, организованном компанией Masdar (ОАЭ).

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов выступил на панельной сессии под названием «Конкретные шаги для декарбонизации». Он коснулся роли COP29 в процессе декарбонизации, политики, реализуемой Азербайджаном в данном направлении, а также механизма углеродного регулирования на границе (CBAM), применяемого Европейским союзом к импорту углеродоёмкой продукции. Ссылаясь на позицию Президента Азербайджана о необходимости обеспечения справедливого энергетического перехода и недопущения ограничения развития в результате мер по декарбонизации, заместитель министра подчеркнул, что в данной сфере предпочтение следует отдавать не принудительным мерам, а укреплению стимулирующих механизмов.

Он также отметил, что подход Азербайджана к углеродному налогообложению основан на реализации мер по декарбонизации и связанных с ними затрат внутри страны, а не на границе, при этом создаваемая добавленная стоимость должна напрямую способствовать развитию национальной экономики.

Отметим, что Неделя устойчивого развития в Абу-Даби (Abu Dhabi Sustainability Week, ADSW), объединяющая представителей правительств, бизнеса, финансовых кругов и гражданского общества, является глобальной платформой Объединённых Арабских Эмиратов, направленной на ускорение устойчивого развития.