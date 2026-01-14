Казахстан сможет расширить свои маршруты транспортировки нефти через TRIPP - депутат

АСТАНА /Trend/ - “Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) откроет Казахстану возможности для расширения путей транспортировки нефти.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил депутат Мажилиса Мурат Абенов по итогам заседания в Астане.

Комментируя недавние атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), он отметил, что поиск альтернативных маршрутов для транспортировки казахстанской нефти на данный момент является приоритетной задачей.

В этом контексте М. Абенов подчеркнул, что у Казахстана есть шанс расширить пути транспортировки нефти через TRIPP.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

14 января 2026 года министерство иностранных дел Армении опубликовало соглашение о реализации проекта TRIPP, подписанное с США. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP. Опубликованный документ был оценен как новый шаг по выполнению обязательств, взятых 8 августа 2025 года в Белом доме для поддержки устойчивого мира на Южном Кавказе.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена утвердить и поддерживать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. На первоначальном этапе компании будет предоставлено право на реализацию проекта на 49 лет. Ереван планирует предложить США 74% акций TRIPP Development Company и сохранить за собой 26%.