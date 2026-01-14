В селе Чапар Агдеринского района Азербайджана будут восстановлены 23 дома

БАКУ /Trend/ - В этом году в селе Чапар Агдеринского района планируется восстановить 23 дома.

Об этом заявила журналистам руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, сообщает Trend.

По ее словам, всего в селе насчитывается 104 частных дома, из которых 41 непригодны для проживания, а 63 - частично пригодные.

"40 домов уже готовы к эксплуатации. В течение года будут восстановлены еще 23 дома. На первом этапе в село вернулись 26 семей (96 человек)", - сказала она.

A.Тельмангызы отметила, что в Чапаре проделан значительный объем работ по решению социальных и инфраструктурных вопросов.

"В селе восстановлены 3 действующих трансформатора и линии электропередач, проложены новые линии электроснабжения, газа и связи, создана водопроводная сеть, восстановлены водохранилища. Реконструированы внутрипоселковые дороги протяженностью около 6 километров. Новый парк в селе также будет передан в пользование жителям", - сказала она.

Отметим, что село Чапар расположено в административном территориальном округе Имарет Гервенд Агдамского района, на юго-восточном склоне Карабахского хребта. Здесь находятся памятники замковой и храмовой архитектуры. Село Чапар было освобождено от оккупации в результате антитеррористических мероприятий Вооруженных сил Азербайджана в 2023 году.

