В Азербайджане увеличились чистые финансовые активы по портфельным инвестициям

БАКУ/Trend/ - За первые 9 месяцев текущего года чистые финансовые активы по портфельным инвестициям увеличились на 1,3 миллиарда долларов, тогда как чистые финансовые обязательства сократились на 33,7 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Отмечено, что за отчетный период активы по портфельным инвестициям увеличились за счет банков (500,4 миллиона долларов), государственного сектора (34,1 миллиона долларов) и прочих секторов (817,3 миллиона долларов), а уменьшились за счет ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (17,4 миллиона долларов).

«Обязательства увеличились в основном за счет ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (0,2 миллиона долларов) и прочих секторов (5,8 миллиона долларов), а уменьшились за счет государственного сектора (39,7 миллиона долларов)», — говорится в отчете.

