В Берлине представлен проект "ღ" при участии азербайджанского куратора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине представлена тотальная инсталляция “ღ” (читается как "ghani"), созданная казахстанской художницей Анной Кин.

Проект демонстрировался в пространстве Hotel Continental – Art Space in Exile и вошёл в альтернативную программу Берлинской недели искусства, вызвав широкий интерес среди профессионалов, сообщила Trend Life азербайджанский куратор и международный культурный менеджер Зулейха Ибад.

"Инсталляция исследует антикoлониальную языковую политику через формы букв, звуки и жесты. Главная идея заключается в том, что язык является носителем исторической памяти, политического давления и одновременно культурной устойчивости", - отметила З.Ибад.

В проекте были объединены алфавиты из Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, Балкан и Северной Африки. Таким образом, было продемонстрировано то, как в контексте империй, колониализма и миграций языки подвергаются подавлению, изменению и маргинализации. В состав инсталляции вошли многоканальные видеоролики, лазерно вырезанные и подвешенные буквы, а также звуковые фрагменты. Всё это побудило зрителя задуматься о памяти, идентичности и власти. В рамках проекта изучались алфавит, звук и системы.

"Язык - это одновременно и оружие, и исцеление. Он может использоваться на государственном уровне для разжигания ненависти, но также может проявляться как молитва", - подчеркнула Анна Кин.

В рамках проекта была представлена общественная программа "Слушающие рассказы", расширяющая понимание языка за пределы алфавита, включая формы звука, тела и систем власти.

Программа включала два основных мероприятия. Турецкая художница доктор Бану Чичек Тюлю в выступлении "Квиризация звука: язык вне слов и тела" представила звук как альтернативу письменному языку и коллективный опыт прослушивания. А украинский художник Николай Карабинович в семинаре "Золотое поле ткани: L - Лабубу, C - Кёртис Ярвин и скрытое хранилище в рабочем центре" представил критику бюрократических и идеологических структур через "язык систем", цифровые платформы и технику коллажа.

Инсталляция "ღ" не ограничивается художественным представлением, она создаёт диалог между художником, зрителем и различными языковыми, культурными и историческими контекстами. Особого внимания заслуживает интерактивная работа "Произнеси свой алфавит", где посетители, выступая у микрофона, произносили свои алфавиты на любом языке и в любом порядке, формируя коллективный звуковой коллаж внутри пространства.

