На СМИ и журналистах лежит большая ответственность за сохранение чистоты азербайджанского языка – Кямран Гасанов

БАКУ/Trend/ - На медиа структурах и журналистах лежит большая ответственность за грамотное внедрение новых терминов в наш язык и сохранение его чистоты, богатства и самобытности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня заведующий сектором по работе с медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациями Администрации Президента Азербайджанской Республики Кямран Гасанов на конференции «Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа» в Баку.

Он сказал, что ценные мысли Президента Ильхама Алиева о чистоте и неприкосновенности азербайджанского языка, важности сохранения литературного языка, а также повторное обращение к этой теме спустя десять лет свидетельствуют о чутком отношении главы государства и его глубоком понимании значимости данного вопроса. Это дает основание полагать, что, несмотря на проведенную за последние десять лет работу, достигнутые результаты пока нельзя считать полностью удовлетворительными.

Заведующий сектором отметил, что для защиты литературного языка было предпринято множество важных шагов:

«За этот период законодательная база в Азербайджане была усовершенствована. В 2002 году был принят Закон Азербайджанской Республики «О государственном языке», создавший правовую основу для сохранения чистоты языка и его защиты от внешнего влияния. В рамках государственных программ и планов действий были приняты различные решения по контролю и поощрению правильного использования азербайджанского языка. Особое внимание уделяется преподаванию норм литературного языка в школах и вузах».

К.Гасанов отметил, что продвижение азербайджанского языка на международной арене и на различных мировых площадках получают широкую поддержку:

«Тем не менее, язык сталкивается с вызовами глобализации, технологического прогресса и внешнего влияния. Глобализация – реальность нашего времени, и, как и в других сферах, она влияет на сохранение самобытности языка. Считаю, что можно найти баланс между глобализацией и сохранением чистоты языка. Новые термины могут как обогатить, так и исказить язык. Неуместное использование иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка и негативно влияет на языковую среду молодежи. Поэтому на медиа структурах и журналистах лежит большая ответственность за грамотное внедрение новых терминов в наш язык и сохранение его богатства и самобытности».

