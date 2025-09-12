В Баку организован "Dance Lab – Dances of the World" - танец как язык культур (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках масштабного World Artistic Dance Festival & Baku Flow 2025, организованного Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC), прошли мастер-классы для судей и участников. Это дало азербайджанским танцорам уникальную возможность обучаться у лучших мировых экспертов и получить международные судейские лицензии, сообщает Trend Life.

Одним из самых интересных мероприятий фестиваля стал "Dance Lab – Dances of the World", прошедший в атмосферной обстановке арт-центра Nine Senses, где участники погрузились в культуру и энергетику разных стран - через движение, ритм и традиции.

Своим мастерством и знаниями делились звёзды мировой танцевальной сцены:

Димитрис Краниас (Dimitris Kranias, Греция) познакомил участников с выразительной пластикой и ритмом легендарного Sirtaki;

Теа Циклаури (Tea Tsiklauri, Грузия) раскрыла тонкости темпераментного и грациозного грузинского танца Acharuli;

Эльдар Джафаров (Eldar Dzhafarov, Азербайджан) провёл мастер-класс по стилю Broadway Jazz Fox, вдохновлённому атмосферой Нью-Йорка и магией мюзиклов.

Участники не только отрабатывали базовые элементы, но и погружались в философию каждого танца, осознавая, что хореография — это не только техника, но и живой язык культуры, энергии и самовыражения.

World Artistic Dance Festival & Baku Flow 2025 продолжает традицию культурного обмена и поддержки молодых талантов. Это не просто конкурс или шоу - это платформа для роста, вдохновения и международного признания. Фестиваль также играет важную роль в развитии танцевального искусства в Азербайджане, открывая новые горизонты для молодых артистов.

