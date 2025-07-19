Голос, в котором живет эпоха! Агабаба Буньядзаде – от токаря до выдающегося оперного исполнителя (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося оперного исполнителя, искренне преданного классическому искусству и внесшего значительный вклад в музыкальное наследие Азербайджана, баритона редкой красоты, народного артиста Агабабы Буньядзаде. Мастер сцены был не просто певцом - он стал символом целой эпохи, хранителем высокой традиции, живым голосом национальной культуры, в котором звучали судьба, страсть и достоинство, сообщает Trend Life.

Агабаба Буньядзаде родился 19 июля 1915 года в пригороде Баку, селе Кюрдаханы, в семье нефтяника и ничто не предвещало ему в детстве блестящее будущего, хотя всегда любил петь и обладал абсолютным слухом. Еще в младенчестве он потерял отца. Это и стало причиной, по которой он еще в восьмом классе поступил в фабрично-заводское училище, получив специальность токаря, стал работать на машиностроительном заводе. Все были удивлены, что мальчик с таким волшебным талантом и необычным голосом ушел в другую сферу. Агабаба уже принял решение - он должен был помочь матери поднять семью. Но голос - сильный, редкостной красоты, с абсолютным слухом - не давал покоя ни ему самому, ни окружающим. Он звучал и в цеху, и во дворе, и в душе самого Буньядзаде, словно напоминая о настоящем предназначении. Как правило, в те времена каждое предприятие имело свой ансамбль. Первые шаги в большое искусство 19-летнего молодого человека были связаны именно с таким самодеятельным коллективом завода.

Случайное объявление в газете изменило его жизнь Агабаба Буньядзаде, и, в результате, несколько десятилетий это имя не сходило с афиш, его искусство являлось украшением множества спектаклей. В 1936 году, в одной из газет он прочел, что к предстоящей в Москве декаде азербайджанской литературы и искусства для работы в хоре привлекаются артисты из самодеятельности. Из 300 претендентов отобрали 13 - и он был среди них. Его талант заметил сам великий композитор Узеир Гаджибейли, чьё слово в те годы было судьбоносным. Так начался его путь к вершинам искусства.

Через несколько месяцев он был принят в труппу солистов Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Однако, надо было учиться, чтобы овладеть профессиональными качествами вокалиста. Поэтому в 1938-1939 годах учился в Музыкальном училище имени Гнесиных в Москве, а затем в оперной студии в Баку.

Трудолюбие и упорство помогли за короткий период достичь больших успехов. Обаятельная внешность, темперамент, великолепный баритон широкого диапазона, выразительная передача глубины образов способствовали славной творческой жизни, он блистал в партиях лирического и драматического плана в произведениях азербайджанских и мировых классиков. В возрасте 25-26 лет он уже признанный оперный солист, любим не только как певец, но и актер. За годы работы в Театре оперы и балета сыграл более 60 ролей, среди которых самые сложные и главные партии в опере - Муслима Магомаева "Шах Исмаил" и "Наргиз", Узеира Гаджибейли "Кёроглу" и "Лейли и Меджнун", Афрасияба бадалбейли "Низами", Фикрета Амирова "Севиль", Зульфугара Гаджибейли "Ашуг Гариб", Гуно "Фауст", Верди "Отелло", Пуччини "Тоска", Бизе "Кармен", Глиэра "Шахсенем", Россини "Севильский цирюльник" и т.д.

Но особое место принадлежит партии Гасан хана в опере "Кёроглу", которую исполнял на протяжении тридцати лет! "Что бы ты не делал, все равно останешься Гасан ханом!", - с иронией и любовью говорил ему Узеир Гаджибейли.

Артист ежегодно давал десятки концертов в разных городах мира - Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Софии, Бухаресте и т.д. Он был не только блестящим оперным певцом, но и прекрасным исполнителем камерной вокальной музыки, ее убежденным пропагандистом. Мастер не просто исполнял - он делился собой, вкладывая в каждую ноту живое чувство, будто поет для каждого лично.

"Сцена - второй дом для актера. Он должен здесь "жить", формироваться… Надо быть влюбленным в сцену, как Бюльбюль. Нельзя удовлетворить зрителя, если нет такой любви…", - считал Агабаба Буньядзаде.

В 1967 году он выступил в новом амплуа - не только как исполнитель партии Аслан шаха, но и как режиссер-постановщик оперы "Шах Исмаил" Муслим Магомаева.

Всю свою жизнь Мастер посвятил азербайджанской музыке, силой своего замечательного искусства приносил людям радость и искреннюю чистоту чувств. Был отмечен государственными наградами, среди которых кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. Но главной наградой для него была сцена и любовь публики.

Агабаба Буньядзаде ушёл из жизни 17 декабря 1974 года. Он похоронен на Аллее почётного захоронения - там, где покоятся те, кто вписал своё имя в вечность.

Каждый его выход на сцену был событием. В его голосе жила не только музыка, но и история, фольклор, душа народа. Его исполнение было не просто вокалом - это была эпопея чувств, живая драма, образ, столь реальный, как сама жизнь.

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