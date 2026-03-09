Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Бахрейнский Bapco Energies объявил форс-мажор после атаки иранского беспилотника на завод

Другие страны Материалы 9 марта 2026 12:06 (UTC +04:00)
Фархад Мамедов
БАКУ/Trend/ - Компания Бахрейна "Bapco Energies" объявила форс-мажор в отношении операций группы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, форс-мажор - это положение, которое освобождает стороны от ответственности за невыполнение обязательств в чрезвычайных обстоятельствах; такое положение применяется в случаях, когда невыполнение обязательств связано с событиями, находящимися вне контроля сторон.

Заявление было сделано после распространения сообщений о том, что из района, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Bapco", поднимается густой дым.

"Bapco" является основным нефтеперерабатывающим заводом Бахрейна и одним из объектов, имеющих важное значение для энергетического сектора страны.

СМИ отмечают, что в результате атаки иранского беспилотного летательного аппарата в районе Ситра были пострадавшие и разрушения.

