Бахрейнский Bapco Energies объявил форс-мажор после атаки иранского беспилотника на завод

БАКУ/Trend/ - Компания Бахрейна "Bapco Energies" объявила форс-мажор в отношении операций группы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, форс-мажор - это положение, которое освобождает стороны от ответственности за невыполнение обязательств в чрезвычайных обстоятельствах; такое положение применяется в случаях, когда невыполнение обязательств связано с событиями, находящимися вне контроля сторон.

Заявление было сделано после распространения сообщений о том, что из района, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Bapco", поднимается густой дым.

"Bapco" является основным нефтеперерабатывающим заводом Бахрейна и одним из объектов, имеющих важное значение для энергетического сектора страны.

СМИ отмечают, что в результате атаки иранского беспилотного летательного аппарата в районе Ситра были пострадавшие и разрушения.