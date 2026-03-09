Восстановлен въезд и выезд для перевозки грузов между Азербайджаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - Въезд и выезд через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств (в том числе транзитный въезд и выезд) восстановлены с 10:00 9 марта 2026 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет Министров.

Напомним, что в соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №66 от 5 марта 2026 года въезд и выезд через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств (в том числе транзитный въезд и выезд) был временно приостановлен.

Отметим, что с 6 марта пропуск грузовых автомобилей через пограничные пункты Астара, Билясувар и Джульфа выполнялся для транспорта, принадлежащего Азербайджану и возвращавшегося из Ирана, а также для грузовых автомобилей, принадлежащих Ирану и возвращавшихся из Азербайджана.

Напомним, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.