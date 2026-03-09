Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 1918 человек

БАКУ/Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

По данным Trend, с 8:00 28 февраля по 7:00 9 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 1918 человек, включая граждан разных стран.

Среди них: 541 гражданин Китая, 314 - Азербайджана, 290 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 26 - Испании, 26 - Ирана, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, 13 - Грузии, 13 - Венгрии, 12 - Узбекистана, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 10 - Нигерии, 8 - Бразилии, 8 - Великобритании, 8 - Казахстана и 7 - Беларуси.

В списке также указаны по 6 граждан Словакии, ОАЭ, Бельгии и Канады; по 5 граждан Афганистана, Сербии, Чехии, Швейцарии, Румынии и Австрии; по 4 гражданина Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Бахрейна, Кувейта и Бангладеш; по 3 гражданина Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии и Хорватии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Киргизии, Судана, Индии, Кипра, Словении и Швеции; по 1 гражданину Польши, Австралии, Туниса, Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и США.

Отметим, что сегодня в Иране пройдет церемония принесения присяги новому Верховному Лидеру Сейиду Муджтабе Хаменеи. Ранее, 28 февраля, Всекультурный совет Ирана большинством голосов избрал его третьим Верховным Лидером страны после того, как в результате военных авиаударов США и Израиля погиб сын Верховного Лидера Аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейид Муджтаба Хаменеи.

Напомним, что 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился без прогресса. После этого США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Однако на переговорах не удалось достичь конкретных соглашений.

Спустя два дня, 28 февраля, США и Израиль начали координированную военную кампанию, направленную против стратегически важных военных объектов Ирана и государственного руководства страны. Израиль назвал эту операцию Operation Lion’s Roar, а США - Operation Epic Fury. Удары охватили обширные территории Ирана, включая такие крупные города, как Тегеран, Исфахан, Тебриз и Гум.