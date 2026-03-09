Органы безопасности Азербайджана эффективно предотвращают террористические угрозы - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Органы безопасности Азербайджана эффективно предотвращают террористические угрозы.

Об этом в комментарии Trend заявил политолог Азер Гараев.

"В результате комплексных контрразведывательных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, было установлено, что лица, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), планировали совершение ряда террористических и диверсионных актов в Азербайджане. Согласно материалам следствия, основной целью этих планов было подорвать стабильность в стране, посеять панику в обществе и нанести удар по международному имиджу Азербайджана.

Среди предполагаемых целей атак значились стратегические и чувствительные объекты. В частности, потенциальными целями террористических планов были нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, действующая в Баку ашкеназская синагога, а также один из представителей религиозной общины горских евреев.

В рамках расследования было установлено, что на территорию страны были ввезены несколько взрывных устройств, в том числе мощные взрывчатые вещества типа C-4, которые хранились в различных тайных местах. В результате вмешательства СГБ использование этих взрывчатых веществ было предотвращено.

Расследование показало, что координация террористических планов осуществлялась лицами, напрямую связанными со структурами спецслужб Ирана. Было установлено, что за этими операциями стояли разведывательные структуры КСИР, а в процессе активно участвовали граждане Ирана. Часть из них, создавая в Азербайджане преступные связи, пыталась вовлечь местных граждан в эти планы, обещая различные вознаграждения и материальные выгоды.

В материалах следствия отмечается, что в некоторых случаях за исполнение террористических актов обещались десятки тысяч долларов. Кроме того, было установлено, что готовилось покушение на одного из общественных деятелей в Азербайджане: велось наблюдение за его местом работы, собирались фото- и видеоматериалы", - отметил он.

По его словам, эти события показывают, что связанные с Ираном угрозы безопасности не ограничиваются лишь разведывательной деятельностью, но сопровождаются также прямыми планами террористических и диверсионных действий.

"Официальный Баку уже длительное время заявляет о своей приверженности сохранению стабильности в регионе и развитию отношений с соседними странами на основе принципов взаимного уважения. Однако последние события показывают, что некоторые силы не отказались от намерений усиливать напряженность в регионе и подрывать стабильность внутри Азербайджана.

В частности, в последнее время угрозы безопасности со стороны Ирана проявляются все более отчетливо. Например, несколько дней назад была осуществлена атака иранского беспилотника на гражданскую инфраструктуру в направлении Нахчывана. Этот инцидент еще раз показывает, что попытки давления и провокаций против Азербайджана со стороны Ирана продолжаются в различных формах.

То, что в качестве целей террористических планов были выбраны энергетическая инфраструктура, дипломатические представительства и религиозные общины, не является случайностью. Подобные цели направлены на подрыв внутренней стабильности, создание международного резонанса и нанесение ущерба отношениям Азербайджана с его партнерами", - подчеркнул он.

По словам А.Гараева, вместе с тем предотвращение планируемых террористических актов в результате операций органов безопасности показывает, что система безопасности государства работает эффективно.

"В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, ведутся исследования по выявлению других лиц, связанных с иностранными спецслужбами. Произошедшее еще раз показывает, что на фоне геополитической напряженности в регионе Азербайджан сталкивается с различными вызовами безопасности. Тем не менее благодаря скоординированной деятельности государственных структур своевременное предотвращение подобных угроз играет важную роль в сохранении стабильности в стране", - отметил политолог.