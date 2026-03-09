Ближневосточный конфликт вызвал спад на азиатских биржах

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации в регионе Ближнего Востока и опасений резкого роста цен на нефть наблюдается спад на практически всех ведущих фондовых рынках Азии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Наибольшее беспокойство ощущается в ведущих промышленно развитых странах Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея, которые в большей степени импортируют углеводороды.

Так, индекс Nikkei в Токио снизился на семь процентных пунктов, демонстрируя серьезный спад. Соседний индекс KOSPI в Южной Корее также упал на восемь процентов. Правительство рассматривает возможность принятия беспрецедентной меры для стабилизации рынка - введения верхнего предела на цену нефти. Такая мера не применялась в стране в последние 30 лет.

В то время как все рынки продолжают оставаться в отрицательной зоне, заявления из Белого дома США о том, что это краткосрочный и резкий шок и что цены на нефть снова снизятся, не способны успокоить инвесторов.