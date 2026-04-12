США не смогли завоевать доверие Ирана - Галибаф

БАКУ/ Trend/ - Несмотря на то что иранская сторона выдвинула инициативы, направленные на продвижение вперед на переговорах в Исламабаде, американская сторона в этом раунде переговоров не смогла завоевать доверие иранской делегации.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель иранской делегации на переговорах между США и Ираном в Исламабаде, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

По его словам, американская сторона поняла логику и принципы Ирана и теперь может принять решение о том, сможет ли она завоевать доверие Ирана.

Галибаф заявил, что наряду с военной борьбой Иран рассматривает силу дипломатии как еще один метод обеспечения прав своих граждан и не пожалеет никаких усилий для закрепления достижений, полученных за 40 дней обороны.

«Иран также выражает благодарность дружественному и братскому Пакистану за содействие упрощению процесса этих переговоров», - отметил он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.