Иран выдвинул перед США условие для переговоров

БАКУ /Trend/ - Проведение переговоров о прекращении войны связано с соблюдением Соединенными Штатами обязательств по прекращению огня на всех фронтах, и в частности в Ливане.

Как сообщает Trend, с таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

Багаи в своем заявлении для журналистов решительно осудил преступления, совершенные Израилем в Ливане.

«Прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня, выдвинутого Пакистаном, и, как открыто заявил премьер-министр этой страны, США взяли на себя обязательство остановить войну на всех фронтах, в том числе в Ливане. Любой шаг или позиция, противоречащие этому обязательству, будут расцениваться как несоблюдение Соединенными Штатами своих обязательств», — сказал он.

Багаи также сделал заявление относительно времени и места проведения ожидаемых переговоров: «Правительство Пакистана пригласило обе стороны посетить Исламабад для проведения переговоров. В настоящее время этот вопрос рассматривается и планируется. Однако, без сомнения, проведение любых переговоров зависит от получения гарантий того, что США выполнят свои обязательства по прекращению огня на всех фронтах».

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.