В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел ввыпускные экзамены по уровню полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, планировалось участие в экзамене 62 033 учащихся.

С завтрашнего дня начнется обработку протоколов экзаменов и бланков ответов.

По предварительной информации, 4 человека были отстранены от экзамена в связи с обнаружением у них мобильных телефонов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа, требующих письменного ответа, требует времени, ожидается, что результаты будут объявлены в течение ближайших 7 недель.